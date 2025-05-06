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Pazaryeri'nde Trafik Eğitimi

Pazaryeri\'nde Trafik Eğitimi

Pazaryeri'nde anasınıfı öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi. Emniyet ve eğitim işbirliği.

06.05.2025 12:11
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Trafik Haftası dolayısıyla Pazaryeri ilçe Emniyet Amirliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü birlikte anasınıfı öğrencilerine yönelik bilgilendirici ve uygulamalı bir trafik eğitimi etkinliği düzenlendi.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro ekipleri, 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Pazaryeri Anaokulunun öğrencileriyle bir araya geldi.

Ekipler, geleceğin bilinçli bireyleri olacak çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmek ve trafik güvenliği konusunda temel oluşturacak konuları anlattı.

Trafik polisleri, anaokulunda kurulan özel alanda öğrencilere yaya geçitlerini nasıl kullanmaları gerektiğini, trafik ışıklarının ne anlama geldiğini ve araç içinde güvenli bir şekilde nasıl yolculuk yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.

Özellikle emniyet kemeri takmanın hayati önemi vurgulanırken, çocukların araçlarda her zaman arka koltukta oturmaları gerektiği örneklerle anlatıldı.

Etkinliğe, Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekici, Okul Müdürü Funda Uzun, sınıf öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pazaryeri'nde Trafik Eğitimi - Son Dakika

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