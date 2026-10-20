Pehlivanköy Kaymakamı Türbe, köylerde hem yatırımları inceledi hem talepleri dinledi

Pehlivanköy Kaymakamı Ahmet Murat Türbe, köy ziyaretlerinde bulundu.

Türbe, beraberindeki kurum müdürleri ile Yeşilpınar, Doğanca, Kuştepe ve Akarca köylerini ziyaret etti.

Köylerde devam eden ve tamamlanan yatırımları inceleyen Türbe, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Türbe, ziyaretlerde vatandaşların da taleplerini dinledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlık ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Pınarhisar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı hazırlık ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilçe genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerin programı görüşülerek kurumlar arası koordinasyon ve alınacak tedbirler değerlendirildi.