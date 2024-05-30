Pekin'deki gökdelenin camlarını temizleyen işçiler fırtınada havada savruldu - Son Dakika
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Pekin'deki gökdelenin camlarını temizleyen işçiler fırtınada havada savruldu

Pekin\'deki gökdelenin camlarını temizleyen işçiler fırtınada havada savruldu

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan 234 metre yükseklikteki bir gökdelenin camlarını temizlemek için çalışan en az 13 işçi, fırtınanın etkisiyle havada savruldu. İşçiler, gökdelenin çatısından sarkan iplerle camları temizlerken fırtınaya yakalandı ve onlarca metre yükseklikte iplere bağlı şekilde havada asılı kaldı. Fırtınanın etkisiyle işçiler en az 50 metre aşağıya doğru savruldu, ancak olayda can kaybı yaşanmadı.

30.05.2024 16:11
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Çin'in başkenti Pekin'de 234 metre yükseklikteki gökdelenin camlarını temizleyen en az 13 işçi, fırtınanın etkisiyle havada savruldu.

Sosyal medyaya yansıyan görsellerde, Çin Devlet televizyonu CCTV'nin Pekin'deki genel merkezinin camlarını temizlemek için iplerle gökdelenin çatısından sarkan işçiler fırtınaya yakalandı.

234 metre yükseklikteki gökdelenin camlarını temizledikleri sırada fırtınaya yakalanan en az 13 işçi, onlarca metre yükseklikte iplere bağlı şekilde havada asılı kaldı.

İşçiler fırtınanın etkisiyle gökdelenin camlarından en az 50 metre aşağıda boşluğa doğru savruldu. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: AA

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