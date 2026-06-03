Pencap'ta Rüzgar ve Toz Fırtınası Felaketi

Pakistan'ın Pencap eyaletinin güneyinde ortaya çıkan şiddetli rüzgar ve toz fırtınaları sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, arama kurtarma ekibi yetkilileri, Pencap'ın Alipur Tehsil bölgesinde şiddetli rüzgar ve toz fırtınaları sonucu 46 evde yangın çıktığını ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Eyalete bağlı Rajanpur bölgesinde de fırtınalar sonucu meydana gelen kazalarda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kazalarda 115 çiftlik hayvanı telef olurken, yetkililer, 64 ton buğdayın da yangınlarda zarar gördüğünü belirtti.

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA), olaylardan etkilenen ailelere yönelik mali yardım başlatıldığını açıkladı.