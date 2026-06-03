Pakistan'ın Pencap eyaletinin güneyinde ortaya çıkan şiddetli rüzgar ve toz fırtınaları sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, arama kurtarma ekibi yetkilileri, Pencap'ın Alipur Tehsil bölgesinde şiddetli rüzgar ve toz fırtınaları sonucu 46 evde yangın çıktığını ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
Eyalete bağlı Rajanpur bölgesinde de fırtınalar sonucu meydana gelen kazalarda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kazalarda 115 çiftlik hayvanı telef olurken, yetkililer, 64 ton buğdayın da yangınlarda zarar gördüğünü belirtti.
Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA), olaylardan etkilenen ailelere yönelik mali yardım başlatıldığını açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Pencap'ta Rüzgar ve Toz Fırtınası Felaketi - Son Dakika
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