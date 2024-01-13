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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er'in acı haberi Niğde'ye ulaştı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er'in acı haberi Niğde'ye ulaştı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un acı haberi, Niğde'deki baba ocağına ulaştı. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er\'in acı haberi Niğde\'ye ulaştı
13.01.2024 - 01:37,
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Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) acı haberi, Niğde'deki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur'a ulaştırıldı. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Batur çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: DHA
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