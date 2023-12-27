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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin babası: Oğlumun asker olma hayali vardı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin babası: Oğlumun asker olma hayali vardı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın babası, oğlunun çocukluktan itibaren asker olma hayali olduğunu ve müracaatını kendisinden habersiz yaptığını söyledi. Baba Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında olduklarını belirterek, devletin güçlü olduğunu ve oğullarının intikamının alındığını ifade etti.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerin babası: Oğlumun asker olma hayali vardı
27.12.2023 - 15:35,
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PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın (22) babası Ramazan Yılmaz (50), oğlunun çocukluktan itibaren asker olma hayali olduğunu, müracaatını da kendisinden habersiz yaptığını söyledi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın babası, konuştu. Etiler Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden baba Ramazan Yılmaz, saldırının gerçekleştiği gün oğluyla telefonda konuştuğunu söyleyerek, "Kendilerine biraz daha dikkat etmesini, teröristlerin böyle havayı sevdiğini söyleyip 'dikkat et oğlum' demiştim. O da bana 'sorun yok baba. Dikkat ediyoruz. Sıkıntı yok. Her türlü tedbiri aldık' diye söylemişti. Ama işte akşamına bu menfur hadise gerçekleşmiş. Kendisini aradığımda o beni rahatlattı. 'Herhangi bir sıkıntı yok. Bizi düşünmeyin' diye beni teselli etmişti. Benden sonra da ağabeyi aramış. Ağabeyi de 'Dikkat edin' demiş. Ama takdiri ilahi, o gün saat 04.30'da bu hadise gerçekleşmiş" dedi.

Oğlunun çocukluktan beri asker olma hayalinin olduğunu söyleyen Yılmaz, "'Büyüyünce asker olacağım' diye söylüyordu. Biz de 'çocukluktur' diye bir şey demiyorduk. Okula gidip bir üniversite okumasını, bir kariyer yapmasını ben kendisinden öyle istiyordum. O da kısmet olmadı. Oğlum kendi müracaatlarını kendisi yapmış. Benim de haberim yoktu. Ondan sonra sınavlarını kazandı, birliğine katıldı, görevine gitti" dedi.

'ÖMÜR BOYU GURUR DUYACAĞIZ'

Aile olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında olduklarını söyleyen baba Yılmaz, "Devletimiz güçlü. Allah razı olsun, bizim çocuğumuzun intikamını da almış, kanı yerde kalmamış. Biz buna inanıyoruz. Hükümetimiz güçlü bir hükümet. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz inanan insanlarız, kadere de inanan insanlarız. Bizim oğlumuz bu vatan, bu millet, bu devlet, bu bayrak uğruna bu ezanlar için şehit oldu. Biz de bir şehit babasıyız. Bununla ömür boyu gurur duyacağız. Başımıza bu geldi, Rabbim bunu bize verdi inşallah sabrını da verecek" dedi.

Kaynak: DHA
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Piyade, TSK, PKK, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

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