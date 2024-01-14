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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için camilerde dua edildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için camilerde dua edildi

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te camilerde düzenlenen programlarda, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehit olan askerler için dua edildi. Camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, hatimler ve fetih sureleri okundu. Vatandaşlar Türk bayrağını öperek dua etti. Cami cemaatine çorba ikram edildi.

Irak\'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için camilerde dua edildi
14.01.2024 - 09:36,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te camilerde dua edildi.

Gaziantep'te sabah namazında il genelindeki camilerde, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Malatya

Darende İlçe Müftüsü Hüseyin Şen, tarihi Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi'nde, sabah namazı sonrasında, okunan hatimlerin ve fetih surelerinin duasını yaptı.

Çok sayıda gencin katıldığı programda, caminin içi Türk bayraklarıyla donatılarak şehitlere rahmet dilendi.

Bazı vatandaşlar da Türk bayrağını öperek dua etti.

Namaz sonrası Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından cami cemaatine çorba ikram edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Cami'sinde toplanan vatandaşlar, namaz kıldı.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, namazın ardından şehitler için dua etti.

Kilis

Kilis'te de sabah namazının ardından camilerde, terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

Şakir Atik Camisi'ne gelen vatandaşlar, sabah namazının ardından dua etti.

Kaynak: AA
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