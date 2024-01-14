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Irak'ta şehit olan askerler için Sakarya ve Kocaeli'de dua edildi - Son Dakika
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Irak'ta şehit olan askerler için Sakarya ve Kocaeli'de dua edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için Sakarya ve Kocaeli'deki camilerde dua edildi. Sabah namazının ardından tarihi Orhan Camisi'nde Yasin-i Şerif okundu ve İl Müftü Yardımcısı Caner Akdemir cemaatle şehitler için dua etti. İzmit ilçesindeki Fevziye Camisi'nde de Yasin-i Şerif okunarak İl Müftü Vekili İhsan Yeğen şehit askerler için dua etti.

Irak\'ta şehit olan askerler için Sakarya ve Kocaeli\'de dua edildi
14.01.2024 - 09:50,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Sakarya ve Kocaeli'deki camilerde dua edildi.

Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler için Yasin-i Şerif okundu.

İl Müftü Yardımcısı Caner Akdemir, daha sonra cemaatle şehitler için dua etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde de imam ve müezzinler tarafından Yasin-i Şerif okundu.

İl Müftü Vekili İhsan Yeğen, şehit askerler için dua etti.

Kaynak: AA
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