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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun'a getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun'a getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'a getirildi. Şehit için Ordu-Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi. Cenaze, yarın Görele ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu\'nun cenazesi Giresun\'a getirildi
13.01.2024 - 18:42,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'a getirildi.

Şırnak'tan askeri uçakla getirilen 30 yaşındaki şehit için Ordu-Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Karşılama törenine, şehidin babası Şerif Ali ve annesi Fatma Köroğlu ile üç kız kardeşinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Ordu Valisi Muammer Erol, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Ordu Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyacızı, Ordu Emniyet Müdürü Atilla Aksoy katıldı.

Köroğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu.

Görele Devlet Hastanesi'ne götürülen şehit Köroğlu'nun cenazesi, yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun'a getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi Giresun'a getirildi - Son Dakika
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