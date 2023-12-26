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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay için Afyonkarahisar'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Firdevs Günay, oğlunun tabutu başında duygusal bir konuşma yaparak helallik istedi. Törende Türk bayraklarıyla donatılan mahallede ise 'Siz DEM'lenirken, biz şehit verdik' yazılı bir pankart asıldı.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay son yolculuğuna uğurlandı
26.12.2023 - 16:16,
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PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay (25), memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Firdevs Günay, oğlunun tabutu başında, "Benim hakkım helal sana, sen de bana helal et annem, aslanım" dedi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay için Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki Çalışlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Günay'ın naaşının bulunduğu Türk bayrağına sarılı tabut, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak önce helallik için babaevine, ardından törenin yapılacağı alana getirildi. Şehidin babası Ahmet, annesi Firdevs ve kız kardeşi Yasemin Günay'ı, askerler yalnız bırakmadı.

MERASİM KILICINI ÖPEREK, TABUTUN BAŞINA KOYDU

Yasemin Günay, ağabeyinin törenlerde kullandığı merasim kılıcını öperek, tabutunun başına koydu. Bazı akrabaları da şehidin tabutu başında asker selamı verdi. Anne Günay ise askerlerin kollarında geldiği naaşın yanında oğlundan helallik istedi. Firdevs Günay, "Aslan gibisin maşallah, sen bizi korudun hem de şehit düştün annem. Bu da benim imtihanım, yavrum benim. Benim hakkım helal sana, sen de bana helal et annem, aslanım" diyerek oğlu ile helalleşti. Günay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından silah arkadaşlarının omuzlarında götürülerek, toprağa verildi. Törene kent protokolü ve milletvekillerinin yanı sıra çevre belde ve ilçelerden de katılanlar oldu.

'SİZ DEM'LENİRKEN BİZ ŞEHİT VERDİK' PANKARTI

Cenaze töreninin yapıldığı mahalledeki evlerin tamamında Türk bayrakları dalgalanırken; bir evin tören alanına bakan duvarına 'Siz DEM'lenirken, biz şehit verdik' yazılı pankart asıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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