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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin düzenlediği taciz ve sızma girişimi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi. Operasyonlar devam ediyor.

11.01.2024 - 23:42,  Güncelleme: 23:49
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE 1 ASKERİMİZ ŞEHİT

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. PKK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024'te, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." denildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, şehit Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
Kaynak: AA
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