Pençe-Kilit Operasyonu'nda 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)sosyal medya hesabında yapılan açıklamada Irak'ın Kuzeyindeki Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen 9 PKK'lı teröristin yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonu ile 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu."
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