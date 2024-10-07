Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Malzemeleri İmha Edildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Malzemeleri İmha Edildi

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait birçok silah ve mühimmatı imha etti.

07.10.2024 16:50
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait silah ve mühimmatı kullanılamaz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ele geçirilen malzemelere ilişkin de şu bilgiler verildi:

"2 AT-4 tanksavar silahı, 13 RPG-7 antitank mühimmatı, 1 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 13 RPG-7 sevk fişeği, 19 taarruz tipi el bombası, 1 savunma tipi el bombası, 900 adet 5,56 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 440 PKMS makineli tüfek mühimmatı, 5 adet 82 milimetre havan sis mühimmatı, 3 adet 82 milimetre havan tahrip mühimmatı, 17 adet 82 milimetre havan tapası, 9 adet 81 milimetre havan tahrip mühimmatı, 2 havan barut hakkı, 616 ZU-23 mühimmatı, 1 ZU-23 namlusu, 22 ZU-23 mühimmat kutusu, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) basma düzeneği, 1 adet 60x60 gözetleme dürbünü, 1 lazer mesafe ölçme cihazı, 1 sağlık çantası ve malzemesi, 1 altılı pil bloğu, 2 jelikan."

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda Terörist Malzemeleri İmha Edildi - Son Dakika

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