Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan\'ın cenazesi memleketine uğurlandı

AHMET ÜN
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonunda PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, AKP Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurum temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.
Şehit Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildikten sonra özgeçmişi okundu. Dualarla devam eden törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde'ye uğurlandı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak sandıktan çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürüyor. Haritanın kırmızıya boyandığı seçimde DEM Parti'nin en düşük oy aldığı iller de belli oldu. DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il: Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Kütahya, Amasya, Sinop ve Kırıkkale.
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