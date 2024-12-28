Pençe-Kilit'te Mağara İmha Edildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaranın imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlenerek kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak."