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Pençe Operasyonu Bölgesinde 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Pençe Operasyonu Bölgesinde 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Pençe Operasyonu Bölgesinde 2 PKK\'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
15.12.2023 - 10:46,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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