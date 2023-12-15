Pençe Operasyonu Bölgesinde 2 PKK\'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.