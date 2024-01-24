 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, terör örgütü PKK ile mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
24.01.2024 - 11:41,
Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Savunma, Güvenlik, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti

Son Dakika
22:52 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Herkesi Yenebileceğimizi Gösterdik
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:59:53. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement