Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesi kullanıldı.