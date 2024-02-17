Pendik Kaymakamlığı Lojmanına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Pendik Kaymakamlığı Lojmanına Silahlı Saldırı

Pendik Kaymakamlığı Lojmanına Silahlı Saldırı

Pendik Kaymakamlığı lojmanının önüne motosikletle gelen kasklı iki saldırgan, polis noktasına silahla ateş açtı. Polisin karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralanan olmazken, polis ekipleri şüpheli motosiklet ve kişileri arama çalışmalarına başladı.

17.02.2024 01:13
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Pendik Kaymakamlığı lojmanındaki polis noktasına motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi'ndeki Pendik Kaymakamlığına ait lojmanın önüne motosikletle gelen kasklı iki saldırgan, buradaki polis noktasına silahla ateş açtı.

Saldırganlar, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede şüpheli motosiklet ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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