Pendik-Sabiha Gökçen bağlantı yolu üzerinde kaza: Sürücü ve yolcu yaralandı

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Pendik-Sabiha Gökçen bağlantı yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pendik Kurtköy mevki Sabiha Gökçen bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 34 DFK 432 plakalı otomobilin sürücüsü, Kurtköy istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, kırılan bariyerlerin altında kaldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıla çıkan sürücü ve yanındaki kişi, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Sabiha Gökçen bağlantı yolu Kurtköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.