Pendik'te 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davada Adli Tıp raporu beklenecek - Son Dakika
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Pendik'te 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davada Adli Tıp raporu beklenecek

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Pendik'te 15 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin tutuksuz sanığın yargılandığı davada mahkeme, video kaydının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmesine karar verdi. Duruşmada tanık, kazadan sonra aracı kullanan kişinin yer değiştirdiğini öne sürerken sanık, kırmızı ışıkta geçmediğini savundu.

Pendik'te, 15 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin aracın sürücüsünün tutuksuz yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Ömer Faruk B. (26), maktul Işıl Öykü Dinç'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın (17) annesi Gülhan Ünlü de aileye destek olmak için duruşmaya katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa K, olayın tam önümde olduğunu anlattı.

Aracıyla Tuzla'ya doğru geçtiği sırada kazanın yaşandığını belirten Mustafa K, "Bana yeşil ışık yandı. Tam geçeceğim sırada olay meydana geldi. Ben ışığın en önündeydim. Sanık, kazadan sonra aracıyla tahminen 50-60 metre sonra durdu. Araç hızlıydı. Bu nedenle kırmızı ışıkta duramadı. Yayanın çıktığı istikamette araçlara kırmızı ışık yanmıştı. Aracı kullanan şoför bayandı. Araç ileride durunca bir erkek, kadını sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kadını yan tarafa oturttu ve kendi şoför koltuğuna geçti." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Ömer Faruk B. ise video kaydının kendisinin kırmızı ışıkta geçmediğini gösterdiğini savundu.

Ömer Faruk B, "Aracı kullanan bendim. Kaza olduktan sonra aracı durdurdum. Aracın sağ tarafı göçmüştü. Eşimin olduğu tarafa geçtim. 'Bir şeyi var mı?' diye kontrol edip olay yerine gittim." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan hakim, video kaydının tespiti için Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde, 18 Mayıs'ta, Ömer Faruk B'nin kullandığı 34 KAB 356 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarpmış, Dinç olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Ömer Faruk B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pendik'te 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davada Adli Tıp raporu beklenecek - Son Dakika

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