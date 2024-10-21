Pendik'te Abart Egzoz Denetimi

Güncel

Pendik'te gerçekleştirilen denetimlerde araçlarında abart egzoz sistemi olduğu belirlen 3 sürücüye toplam 20 bin 7 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Ankara ve Necmettin Erbakan caddeleri ile İlhami Sosyal Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde 3 araçta abart egzoz sistemi tespit edildi.

Ekipler, kontrollerini yaptıkları O.Y. ve A.A.S. isimli motosiklet sürücüleri ile E.A. isimli otomobil sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun "abart egzoz" maddesinden 6 bin 439'ar lira, A.A.S. isimli motosiklet sürücüsüne ayrıca "kask takmamak" maddesinden 690 lira para cezası kesti.

A.A.S'nin motosikleti de trafikten men edildi.