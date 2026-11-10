Pendik'te araçlarından inip kavga eden iki sürücüye 562 bin 719 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Pendik'te araçlarından inip kavga eden iki sürücüye 562 bin 719 lira ceza kesildi

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Pendik'te trafikte tartışıp araçlarından inerek kavga eden otomobil ve motosiklet sürücülerine toplam 562 bin 719 lira idari para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konulurken araçları 60 gün trafikten menedildi, haklarında adli işlem başlatıldı.

Pendik'te trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inerek birbirlerine saldıran otomobil ve motosiklet sürücülerine toplam 562 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında yer alan kavga görüntülerine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Batı Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde iki kişinin trafikte tartıştığı, ardından araçlarından inerek kavga ettiği belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen otomobil sürücüsü S.D. (35) ile motosiklet sürücüsü M.A. (27) polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak" ve "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddelerinden toplam 562 bin 719 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar da 60 gün trafikten menedildi.

Haklarında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılan şüphelilerden M.A. dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılırken, S.D.'nin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pendik'te araçlarından inip kavga eden iki sürücüye 562 bin 719 lira ceza kesildi - Son Dakika
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