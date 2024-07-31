Pendik'te Beton Mikserine Yola Harç Döken Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Pendik'te trafikte seyir halindeyken yola harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 1440 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Kaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi'nde bir mikserin yola harç dökerek ilerlediği görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen ekipler beton mikserinin sürücüsünün O.C. olduğunu belirledi.

O.C. hakkında "araçlara düşecek, akacak ve sızacak şekilde yükleme yapmak ve taşıma yapmak" suçundan 1440 lira para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi.

Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem yapıldı.