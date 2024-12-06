Pendik'te Cinayet Davası: 79 Yaşındaki Adam Parçalandı

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Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı cesedini çöp konteynerlerine attığı iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 27 Mayıs'ta birden fazla çöp konteynerinde parçalanmış halde cesedi bulunan Nihat Salih'in öldürülmesine ilişkin Bilal Dilek'in (39) tutuklandığı soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldığı, konteynerlerde insana ait uzuvlar ve kan lekeleri olan battaniye bulunduğu, inceleme sonucu ölenin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Kamera kayıtları sanığı ele verdi

İddianamede, olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.

Sanık Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği kaydedilen iddianamede, ele geçen balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtildi.

Evinde öldürüp cesedini parçalara ayırmış

İddianamede, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun da raporuna yer verilerek, kişinin ölümünün boyun bölgesinden kesilerek, başın vücuttan ayrılmasına bağlı meydana geldiği, ölüm sonrası kolları, bacakları ve bel bölgesinden kesilerek vücudun parçalanmış olduğu anlatıldı.

Tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanık Dilek'in canavarca hisle hareket ettiğini gösterdiği vurgulandı.

İddianame mahkemece kabul edildi

İddianamede sanık Bilal Dilek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanık Dilek'in ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Olayın geçmişi

Pendik, Dumlupınar Mahallesi'nde çöp konteynerinden kıyafet toplayan kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığı belirlenmişti.

Gözaltına alınan Bilal Dilek hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.