Pendik'te Çöp Konteynerlerinde Bulunan Cesedin Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Pendik'te Çöp Konteynerlerinde Bulunan Cesedin Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Pendik\'te Çöp Konteynerlerinde Bulunan Cesedin Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Pendik'te çöp konteynerlerinde bulunan bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtiliyor.

29.05.2024 16:25
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Pendik'te çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 27 Mayıs'ta çöp konteynerlerinde Nihat Salih'e (79) ait parçalanmış ceset bulunması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öne sürüldü.

Olay

Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta bir sokaktaki çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığı belirlenmişti.

İncelemelerin devamında bir kişinin çöp konteynerine elinde beyaz renkli bir kovayla geldiği, bunu boşalttıktan sonra kovayı yeşillik alana attığının belirlenmesinin ardından kimliği tespit edilen şüpheli B.D. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pendik'te Çöp Konteynerlerinde Bulunan Cesedin Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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