Pendik'te Drift Yapan Sürücüye 220 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendik'te Drift Yapan Sürücüye 220 Bin Lira Ceza

Pendik\'te Drift Yapan Sürücüye 220 Bin Lira Ceza
22.06.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyetsiz sürücünün drift attığı anlar kameraya yansıdı, aracı 60 gün men edildi.

PENDİK'te caddede drift attığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye 220 bin lira para yazıldı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla yansırken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Olay, 20 Haziran günü Fevzi Çakmak Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, bir sürücünün 35 BKH 467 plakalı araçla drift attığı şeklinde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde drift attığı belirlenen sürücü Engin Furkan F. yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Drift atmak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından 220 bin lira ceza yazıldı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün caddede drift attığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Pendik, Güncel, Yaşam, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Drift Yapan Sürücüye 220 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu

09:08
Satır satır açıklama yaptı Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt
Satır satır açıklama yaptı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
06:11
İsviçre’de tarihi zirve İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 09:22:49. #7.12#
SON DAKİKA: Pendik'te Drift Yapan Sürücüye 220 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.