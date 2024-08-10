Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binada yıkım çalışmaları sona erdi - Son Dakika
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Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binada yıkım çalışmaları sona erdi

Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu hasar oluşan 4 katlı binanın yıkım çalışmaları tamamlandı. Molozların kaldırılmasının ardından temizlik çalışması yapılacak.

10.08.2024 23:28
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Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binada yürütülen yıkım çalışmaları sona erdi.

Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün öğleden sonra başlatılan çalışmalar bugün de devam etti.

Yıkım çalışması akşam saatlerinde sona erdi. Molozların kaldırılmasının ardından temizlik çalışması yapılması bekleniyor.

Olayın geçmişi

Pendik'te 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, kolonu hasar gördüğü için tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

Binanın giriş katına 4 çelik destek kolonu yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla kaldırılmış, apartmanın da yıkılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

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