Pendik'te Makas Atan Sürücüye 7 Bin 129 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pendik'te Makas Atan Sürücüye 7 Bin 129 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Pendik\'te Makas Atan Sürücüye 7 Bin 129 Lira Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Pendik'te bir sürücü, aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek sürücüyü tespit etti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'na göre toplam 7 bin 129 lira ceza kesildi ve ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

03.05.2024 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 7 bin 129 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batı Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı'nda bir sürücünün otomobiliyle makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plakasından kimliğini belirlediği sürücü A.D.B'yi yakaladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak" ve "diğer kural ve yasaklara uymamak" maddelerinden toplam 7 bin 129 lira ceza kesilen sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, trafik, Pendik, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Makas Atan Sürücüye 7 Bin 129 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:37 Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26’ya yükseldi, istenen hapis cezası 275’e çıktı Seçil Erzan davasında mağdur sayısı 26'ya yükseldi, istenen hapis cezası 275'e çıktı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:16 Meteoroloji’den 15 il için “sarı kod“ uyarısı Meteoroloji'den 15 il için "sarı kod" uyarısı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:27 VAR’dan döndü İşte Beşiktaş’ın iptal edilen golü VAR'dan döndü! İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golü
18:58 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
17:16 Protesto için MEB’e yürüyen CHP’lilere “simit“ sürprizi Protesto için MEB'e yürüyen CHP'lilere "simit" sürprizi
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 21:22:41. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te Makas Atan Sürücüye 7 Bin 129 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement