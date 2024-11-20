Pendik\'te Minibüs Kaza Yaptı, Çocuk Yaralandı

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PENDİK'te caddede ilerleyen minibüs, kaldırımda arkadaşıyla şakalaştıktan sonra bir anda yola çıkan çocuğun ayağını ezdi. Yaralanan çocuğa arkadaşları ve çevredeki esnaf müdahale etti. Kaza anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Salı günü saat 13.45 sıralarında Kaynarca Mahallesi, Deniz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; okuldan çıkan 2 çocuk kaldırımda ilerlerken şakalaşmaya başladı. Çocuklardan biri park halindeki araçların arasından bir anda yola çıktı. İddiaya göre, o sırada yoldan geçen 34 LZP 392 plakalı minibüs şoförü, çocuğun yola çıktığını fark etmedi. Kazada ayağı ezilen çocuk uzun süre acı içinde kıvrandı. Minibüs şoförü ise kaza sonrası yoluna devam etti. Yaralanan çocuğun yardımına arkadaşları ve çevredeki esnaf koştu. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.