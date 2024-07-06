Pendik'te Minibüs Şoförü, Usulsüz Çakar-Siren Kullandığı İçin Cezalandırıldı

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Pendik'te minibüsündeki usulsüz çakar-siren tertibatı dolayısıyla para cezası verilen şoför, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü tehdit edip aracını alıkoyduğunun belirlenmesi üzerine tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı" başlıklı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi'nde iki aracın yol verme sebebiyle trafiğin olağan akışını aksattıkları belirlenirken, yapılan incelemede A.A'nın kullandığı minibüste usulsüz çakar-siren tertibatı olduğu tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 6 bin 439 lira idari para cezası uygulanırken, minibüsteki çakar-siren tertibatı söküldü.

Ekiplerin yaptığı incelemelerin devamında A.A'nın, trafikte tartıştığı Ü.D'yi tehdit ettiği ve aracını alıkoyduğu belirlendi. Bunun üzerine A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, "cebir", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.