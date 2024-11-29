Pendik\'te Motokurye Kazası: Sürücü Kaçtı

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PENDİK'te Dörtyol kavşağında diğer araçlara yol veren için duran motokuryeye çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 22.45 sıralarında Pendik Batı Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Dörtyol kavşağına gelen motosikletli kurye solundan gelen otomobile yol vermek için durdu. Bu sırada aynı istikamette hızla seyreden otomobil sürücüsü motokuryeye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savrulurken olayı görenler motokuryenin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.