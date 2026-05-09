Pendik\'te Motosiklet Kazası

09.05.2026 18:21
Metro çalışmasındaki afiş, motosiklet sürücüsüne çarptı; kadın yaralandı, kaza kameralara yansıdı.

PENDİK'te metro çalışması yapılan alandaki güvenlik duvarına asılı afişin kopan parçaları motosiklet sürücüsünün yüzüne çarptı. Kontrolünü kaybederek yere düşen kadın sürücü yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Mayıs Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadın motosiklet sürücüsü seyir halindeyken metro çalışması yapılan bir alandaki güvenlik duvarına asılan afişin yırtılan parçaları yüzüne çarptı. Kontrolünü kaybeden kadın motosikletiyle yere düştü. Yaralanan sürücüyü görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

