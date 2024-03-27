Pendik\'te muhtarın çakarlı konvoyu tartışma yarattı

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Başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın değişik kentlerde oluşturduğu konvoylar olmak üzere, bakanların, politikacıların çakarlı, onlarca araçtan oluşan konvoylar son yıllarda tartışma ve eleştiri konusu oluyor. Son olarak İstanbul Pendik Velibaba Mahallesi Muhtarı ve adayının lüks araçlarla oluşturduğu çakarlı konvoy sosyal medyada gündem oldu. Sıkça paylaşılan görüntüler eleştirildi, "Kim izin verdi?", "Nereden buldun?" soruları yöneltildi. Bir süre sonra da Pendik Kaymakamlığı bir açıklama yaparak konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Pendik Kaymakamlığı açıklamasında muhtarın çakar tertibatını yasalara uygun takmadığının belirlendiği ve söküldüğü belirtildi, araç sürücülerine para cezası verildiği, trafiği kasten tehlikeye düşürmekten de adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Kaymakamlığın açıklaması şöyle:

"27.03.2024 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde, hali hazırda Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü AYDEMİR'in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaptığı görülmüştür.

Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda; Görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve TCK 179/3 (Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir"