Pendik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Pendik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Pendik'te çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangına itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yangına müdahalede bulunan Orman Genel Müdürlüğü helikopterinden görüntüler paylaşıldı. Yangın sonucunda 4 hektarlık ormanlık alan etkilendi.

21.07.2024 17:09
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Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Çamlık Mahallesi Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve çevrede ilçelerden gelen itfaiye ekipleriyle çalışma başlatıldı.

Alevleri söndürmek isteyen vatandaşları bölgeden uzaklaştıran polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Orman Bölge Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yangın söndürme helikopterleri de çalışmaları destekledi.

Orman Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Pendik Aydos Ormanları'nda meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yeşil Vatan için mücadelemiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü helikopterinden yangına müdahale anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekiplerinin ivedilikle müdahale ettiği belirtildi.

Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra itfaiye, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerin de toplam 78 ekip ve 159 personelle müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, "Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibarıyla yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altında

Ekiplerin, havadan ve karadan yürüttüğü yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ederken ekiplerin ulaşamadıkları alanlarda yolun açılması için iş makineleri mesai yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pendik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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