Pendik'te Plakasız Araç Kullanımına Ceza

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Pendik'te, plakasız çakar takılı aracı kullanan küçük yaştaki sürücü ile arabanın sahibine toplamda 45 bin 271 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, Kavakpınar Mahallesi Misakı Milli Caddesi üzerinde çakar tertibatı kullanarak ilerleyen plakasız bir araç durduruldu.

Yapılan kontrolde trafikten çekili olduğu anlaşılan aracın, 18 yaşından küçük Y.K. tarafından kullanıldığı belirlendi.

Araç trafikten men edilirken sürücü ve aracın sahibine Karayolları Trafik Kanunu'nun "araçta mevzuata aykırı çakar lamba kullanmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak veya kullandırmak" ve "trafikten çekili araç kullanmak" maddelerinden toplam 45 bin 271 lira para cezası uygulandı.

Yine, ekipler bugün Yenişehir Mahallesi'nde abartı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren bir aracı durdurdu. Sürücü M.T'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "abartı egzoz kullanmak", "belirlenen süre içerisinde muayene kontrolünün yapılmaması" maddelerinden toplam 7 bin 945 lira para cezası verildi.