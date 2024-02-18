İstanbul'da polislere ateş açan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da polislere ateş açan şüphelilerden biri tutuklandı

İstanbul Valiliği, 16 Şubat'ta Pendik Kaymakamlığı lojmanı önünde şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açan şüphelilerden 1'inin yakalanıp tutuklandığını bildirdi. Şahısların hırsızlık şüphesiyle arandığı ortaya çıkarken, tutuklanan şüphelinin 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan olaya karışan diğer şüphelinin ise 31 suç kaydı bulunduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

18.02.2024 23:53  Güncelleme: 08:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, Pendik'te kaymakamlık lojmanı önünde şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açan şüphelilerden 1'inin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Şubat'ta, Pendik Kaymakamlık konutunun bulunduğu sokakta polise ateş açıldığı, polislerin karşılık vermesi üzerine şahısların olay yerinden kaçtığı hatırlatıldı. Açıklamada, emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bu kişilerin, olaydan 25 dakika önce, bölgeye 400 metre mesafedeki konuttan hırsızlığa teşebbüsün şüphelileri olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Pendik'te Polislere Ateş Açan Şüphelilerden Bir Tutuklandı

SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANIP TUTUKLANDI

Yapılan çalışma sonucunda 7 suç kaydı bulunan S.Ö'nün Kadıköy'de yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Olaya karışan ve 31 suç kaydı bulunan diğer şüpheli S.K'nin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

Pendik'te Polislere Ateş Açan Şüphelilerden Bir Tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Pendik Kaymakamlığı lojmanındaki polis noktasına 16 Şubat'ta motosikletli kişilerce silahla ateş açılmıştı. Saldırganlar, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçmıştı.

İstanbul\'da polislere ateş açan şüphelilerden biri tutuklandı
Kaynak: AA

Pendik, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da polislere ateş açan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Kublay: Yaz kızım denetimi serbestlik birdahaki haberde zati muhteri 32 inci suç kaydı olarak haber yaparlar emeği geçen tüm hukukçu larimizin geçmişleri yad edilir bence cami ve üniversitelere yapılan masraflar hapishanelere yapılmalı ve sayısı ve yatak kapasitesi en az beş kat artırılmalı yoksa bu memleketin hali gittikçe kötüye gider bu adalet sistemiyle 169 3 Yanıtla
  • Serkan ergezer : YAZ KIZCAZIM 2 SAAT SONRA DIŞARDA SUÇ KAYDI 32 OLDU HAYIRLI OLSUN SUCLAR HAFİF GELİYOR ADAM 30 GEÇMİŞ 49 1 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Beyin bedava 11 14
  • Şbn Şbn: Tek kelimelik yorum ailesiyle birlikte İdam edilsin 19 5 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Hiç olmazsa bi baraj koyun, yüz vukuatta bir karakola gidip imza versinler her imza dan sonra sıfırlansın, tekrar işlerine devam etsinler(;: 0 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:07:21. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da polislere ateş açan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement