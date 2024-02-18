İstanbul\'da polislere ateş açan şüphelilerden biri tutuklandı

Ali Kublay:

Yaz kızım denetimi serbestlik birdahaki haberde zati muhteri 32 inci suç kaydı olarak haber yaparlar emeği geçen tüm hukukçu larimizin geçmişleri yad edilir bence cami ve üniversitelere yapılan masraflar hapishanelere yapılmalı ve sayısı ve yatak kapasitesi en az beş kat artırılmalı yoksa bu memleketin hali gittikçe kötüye gider bu adalet sistemiyle