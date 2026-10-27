Pendik'te sağanak Sabiha Gökçen Havalimanındaki tüneli doldurdu, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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Pendik'te sağanak Sabiha Gökçen Havalimanındaki tüneli doldurdu, araçlar mahsur kaldı

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Pendik\'te sağanak Sabiha Gökçen Havalimanındaki tüneli doldurdu, araçlar mahsur kaldı
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Pendik\'te sağanak Sabiha Gökçen Havalimanındaki tüneli doldurdu, araçlar mahsur kaldı
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İstanbul'da sabah başlayan yağış Pendik'te etkili oldu; Sabiha Gökçen Havalimanı'nın teknik alanındaki tünelde su birikti. Bazı araçlar tünelde mahsur kalırken sürücüler ve yolcular girişte beklediler, birikintiyi tahliye etmek için vidanjör getirildi.

İSTANBUL'DA sabah saatlerinde başlayan yağış Pendik'te de etkili odu. Sağanak nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki teknik alanda bulunan tüneli su bastı. Bazı araçlar tünelde mahsur kalırken, sürücüler ve yolcular beklemek zorunda kaldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak sabah saatlerinden itbaren belirli ilçelerde etkili olmaya başladı.Sağanak Sabiha Gökçen Havalimanı'nın teknik bölgesine ulaşım sağlayan tünelde ise su baskınına neden oldu. Yağmur suyuyla dolan tünelde araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı sürücüler ve yolcular araçlardan inerek tünel girişinde beklemek zorunda kaldı. Su birikintisinin tahliye edilmesi için bölgeye vidanjör getirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Pendik'te sağanak Sabiha Gökçen Havalimanındaki tüneli doldurdu, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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