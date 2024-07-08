Pendik'te Sahil Yolunda Otomobil Yangını - Son Dakika
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Pendik'te Sahil Yolunda Otomobil Yangını

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Pendik sahil yolunda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü otomobilden uzaklaşırken, yangını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

08.07.2024 02:26
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Pendik, sahil yolunda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Pendik sahil yolunda seyir halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 VZ 752 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri gören sürücü aracını emniyet şeridine çekerek otomobilden uzaklaştı. Yangını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri Pendik sahil yolunda trafik akışını kontrollü şekilde sağlayarak güvenlik önlemi aldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik\'te Sahil Yolunda Otomobil Yangını
Kaynak: DHA

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