Pendik\'te Sahil Yolunda Otomobil Yangını

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"Ya verecekler ya da söke söke alacağız"

Bir anda yola atlayan adam feci şekilde can verdi! Yanında bir de not bulundu

Pendik, sahil yolunda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Pendik sahil yolunda seyir halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 VZ 752 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri gören sürücü aracını emniyet şeridine çekerek otomobilden uzaklaştı. Yangını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri Pendik sahil yolunda trafik akışını kontrollü şekilde sağlayarak güvenlik önlemi aldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.