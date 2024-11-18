Pendik'te Same Fabrikada Çalışan Çift Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Pendik'te Same Fabrikada Çalışan Çift Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

Pendik\'te Same Fabrikada Çalışan Çift Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

Pendik'te park halindeki okul servisinde, aynı fabrikada çalışan Binalı K. ve Güllü Ö. arasındaki tartışma sonucu Binalı K., Güllü Ö.'yü vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olayda her iki kişi de hayatını kaybetti.

18.11.2024 17:16  Güncelleme: 17:20
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Murat SOLAK/ İSTANBUL, -PENDİK'te aynı fabrikada çalıştıkları ve sevgili oldukları iddia edilen Binalı K. ile Güllü Ö. park halindeki okul servisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Binali K. yanında bulunan silahla önce Güllü Ö.'yü vurarak öldürdü ardından kendini öldürmek istedi. Başından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Binali K.'da hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Binalı K. (54)'nın kullandığı ve içinde Güllü Ö. (51)'nün de bulunduğu 34 LAJ 563 plakalı okul servisi yol kenarında durdu. Binali K. ile sevgilisi olduğu iddia edilen Güllü Ö. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle Binali K. yanında bulunan silahla Güllü Ö.'yü vurarak yaraladıktan sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Güllü Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ederek ağır yaralanan Binali K. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Güllü Ö.'nün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede ve servis aracının içinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde olay yerinde 2 adet boş kovan ve bir silah olduğu tespit edildi. Öte yandan Binali K.'nın Güllü Ö.'yü öldürdükten sonra kardeşi Ali Haydar K.'yı telefonla arayarak birisini öldürdüğünü ve kendisinin de intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Şiddet, Pendik, Güncel, Güllü, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Same Fabrikada Çalışan Çift Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika

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