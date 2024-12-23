Pendik'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda aracında 35 kilo 650 gram uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun başlattığı soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri'nde 21 Aralık'ta bir araç durduruldu.
Yabancı uyruklu Y.S.A'nın kullandığı aracın yakıt deposunda 40 parça halinde toplam 35 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Başkasının isteği üzerine İstanbul'a getirdiği araçta uyuşturucu olduğunu bilmediğini savunan Y.S.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
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