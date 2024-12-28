Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Güncel

Pendik'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Aralık'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.S. (39), E.B. ve S.S. (34) gözaltına alındı.

Adresteki aramada, çeşitli miktarlarda ve türlerde uyuşturucu madde ile hap, 4 bin lira ve 3 telefon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. adli kontrolle salıverildi, diğer ikisi tutuklandı.