Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltıdan 1'i Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltıdan 1'i Tutuklandı

Pendik\'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltıdan 1\'i Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultanbeyli'de gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Pendik Yenişehir Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada 505,5 gram uyuşturucu ve 875 lira ele geçirildi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan 49 kaydı olduğu belirlendi. Tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

01.06.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te uyuşturucu ticari yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultanbeyli'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik saha çalışmaları sırasında belirlenen Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda R.Ç. ve M.D. ile yaşları küçük Z.M.Ö. ve B.T. gözaltına alınırken, adresteki aramada 505,5 gram uyuşturucu ile 875 lira ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada, şüphelilerin çeşitli suçlardan 49 kaydı olduğu tespit edildi. B.T'nin ayrıca "uyuşturucu kullanmak" ve "tehdit" suçlarından 2 aranma kaydı olduğu anlaşıldı.

Haklarında "uyuşturucu ve uyarı madde imal veya ticareti" suçundan işlem yapılan M.D., Z.M.Ö. ve B.T. dosyaları adli makamlara gönderilerek serbest bırakıldı. R.Ç. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Operasyon, Yenişehir, Pendik, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltıdan 1'i Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
08:45 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti! Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:30:07. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltıdan 1'i Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement