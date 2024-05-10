Pendik'te Yol Ücreti Nedeniyle Turistlerle Taksi Şoförleri Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Pendik'te Yol Ücreti Nedeniyle Turistlerle Taksi Şoförleri Arasında Kavga Çıktı

Pendik\'te Yol Ücreti Nedeniyle Turistlerle Taksi Şoförleri Arasında Kavga Çıktı

Pendik'te, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bir otele gitmek isteyen 18 kişilik yabancı turist kafilesi ile taksi şoförleri arasında yol ücreti nedeniyle kavga çıktı. Turistlerin taksimetre ücretini ödemeyi reddetmeleri üzerine tartışma yaşandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kavga polisin müdahalesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması nedeniyle adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

10.05.2024 00:31
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Pendik'te, yol ücretini fazla bulan turistlerle taksi şoförleri arasında kavga çıktı.

Alınan bilgilere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki taksi durağından 18 kişilik yabancı turist kafilesi Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir otele gitmek için 5 ticari taksiye bindi.

Otelin önüne gelen kafilenin taksimetre ücreti araç başı 148 liradan 740 lira tuttu, aralarından biri şoförlere 400 lira ücret teklif etti.

Turistlerin taksimetre ücretini ödemeyi reddetmeleri üzerine tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesi ve gruptakilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması nedeniyle adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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