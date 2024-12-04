Pendik TEM Otoyolu'nda Hafif Ticari Araç Yangını - Son Dakika
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Pendik TEM Otoyolu'nda Hafif Ticari Araç Yangını

Pendik TEM Otoyolu\'nda Hafif Ticari Araç Yangını

Pendik TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, fakat araç kullanılamaz hale geldi.

04.12.2024 21:58  Güncelleme: 22:00
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PENDİK, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Araç kullanılmaz hala gelirken o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Pendik TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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