Pennsylvania Senatörü Fetterman, İsrail için medyada boy gösterdi

NEW ABD'de Pennsylvania eyaletinin Demokrat senatörü John Fetterman, İsrail'i savunmak dışında seçmenlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmemekle eleştirildi.

Amerikan gazetesi Wall Street Journal, bir düzineden fazla eski çalışanın ifadeleri ile kısa mesajlar ve diğer iç kayıtlara dayandırdığı haberinde Fetterman'ı konu aldı.

Haberde, Pennsylvania'dan Türk kökenli Cumhuriyetçi aday Mehmet Öz'e karşı 2022'de Demokrat Parti'den senatör seçilen Fetterman'ın, kapalı kapılar ardında muhafazakar medya figürleriyle ilişkiler kurmak ve İsrail'i savunmak dışında senatörlük görevini yerine getirmekle pek ilgilenmediği belirtildi.

Örnek olarak, bakımlarıyla ilgili bir yasa tasarısını görüşmek üzere uzun beklemelerden sonra eyaletinden tekerlekli sandalyelerle ofisine gelen 3 felçli askerin randevularını "iyi hissetmediği" gerekçesiyle son anda iptal eden Fetterman'ın, hemen sonra herhangi bir hastalık belirtisi olmadan ofise geldiği ve ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş hakkında Fox News'e röportaj verdiği aktarıldı.

Aynı şekilde geçen yıl eylülde Philadelphia Çocuk Hastanesi yetkililerinin Medicaid kesintilerinden endişe duydukları için yaptıkları görüşme taleplerini Fetterman'ın "Bedavadan D.C.'ye gelmek istiyorlar" diyerek önemsemediği ve reddettiği aktarıldı.

Fetterman'ın, günlük programının hafif olmasına rağmen seçmenleriyle görüşmeyi sık sık reddettiği kaydedilirken, öte yandan İsrail'e verdiği güçlü desteği dile getirmek için muhafazakar medyada sürekli yer alan bir isim haline gelmekle eleştirildi.

Haberde, Fetterman'ın ayrıca giderek Demokrat Parti'den uzaklaştığı değerlendirilerek, partinin düzenli grup yemekleri ve toplantılarından "umurumda değil" diyerek kendini izole ettiği yorumunda bulunuldu.

Fetterman, en son 30 Temmuz'da, Amerikan kamuoyundaki artan rahatsızlığa rağmen Başkan Donald Trump'ın İran'la savaşı sona erdirmesini talep eden bir tasarının engellenmesi için oy kullanan tek Demokrat senatör olarak öne çıkmıştı. ABD Senatosu Genel Kurulu'ndaki oylamada Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski ve Rand Paul, Demokratlarla birlikte tasarı lehinde oy kullanırken Fetterman tasarıya karşı oy kullandı ve tasarı 49 kabul oyuna karşı 50 oyla reddedildi.