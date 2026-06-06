Pentagon'dan İsrail'e Casusluk Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pentagon'dan İsrail'e Casusluk Uyarısı

06.06.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İsrail'in casusluk faaliyetlerini artırmasından endişeli ve tehdit seviyesini yükseltti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğu ve İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığı öne sürüldü.

NBC News'un haberine göre, isimleri açıklanmayan eski üç ABD'li yetkili, Pentagon'un İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğunu iddia etti.

Bakanlığın bu nedenle İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığını ileri süren yetkililer, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İstihbarat Ajansının (DIA), ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve Washington-Tel Aviv arasında tırmanan tansiyon çerçevesinde izlenecek yola ilişkin yeni bir karşı istihbarat tehdit değerlendirmesi yayımladığını belirtti.

Yetkililer, DIA'nın, İsrail'e yönelik tehdit değerlendirmesini en yüksek seviye olan "kritik" düzeye çıkardığını belirleyen bir iç mesaj yayımladığını öne sürdü.

Pentagon içindeki endişelerden kaynaklandığı iddia edilen bu değerlendirmelerin, İsrail'in "ABD'nin savaşla ilgili çatışmalara dair iç görüşmeleri ve karar alma süreçleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla üst düzey ABD'li yetkilileri izlemeye çalıştığı" yönündeki tespitlere dayandığı kaydedildi.

İsrail'in insan kaynaklı casusluk ve teknik istihbarat toplama kapasitesinin, DIA tarafından "kritik seviyede" değerlendirildiğini belirten yetkililer, aynı değerlendirmede "ABD'nin endişelerini artıran bir dizi olayın" da örneklendirildiğini iddia etti.

Yetkililer, İsrail'in son dönemdeki faaliyetlerinin "olağan casusluk faaliyetlerinin" ötesine geçtiğini savunurken, "İsrail'in yıllardır en yakın müttefiki olan ABD'ye karşı dahi agresif istihbarat faaliyetleri yürütmesiyle" anıldığını ifade etti.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu haberin tamamı asılsızdır" ifadesini kullandı. Pentagon ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Washington'daki İsrail Büyükelçiliği sözcüsü de iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD'yi casuslukla izlediği yönündeki suçlamaların "tamamen asılsız" olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon'dan İsrail'e Casusluk Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Giresun’da emekli öğretmen Murat Durmuş’un cansız bedeni bulundu Giresun'da emekli öğretmen Murat Durmuş'un cansız bedeni bulundu
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Savaşın gölgesi Karadeniz’e düştü Limanda esrarengiz patlama Savaşın gölgesi Karadeniz'e düştü! Limanda esrarengiz patlama

12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:48
Ali Koç’un Fenerbahçe’ye bıraktığı para hayrete düşürdü
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü, kongreye ara verildi
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü, kongreye ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 12:15:45. #7.12#
SON DAKİKA: Pentagon'dan İsrail'e Casusluk Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.