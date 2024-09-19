Pentagon'dan Lübnan Açıklaması

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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla ilgili bölgedeki herhangi bir saldırının gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmayacağını belirtti.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla ilgili sorulara ilişkin Singh, ABD'nin bu saldırılarla hiçbir ilgisi olmadığını tekrarlayarak, "Bölgede gerginliğin yüksek olduğunu biliyoruz ve bu tırmanıştan endişe duyuyoruz." dedi.

Singh, bir gazetecinin "Lübnan'daki saldırıların bölgede tansiyonu nasıl etkilediği" yönündeki sorusuna, "Bölgedeki gerginliği tırmandıracak herhangi bir saldırının, gerginliğin azaltılmasına veya nihai olarak istediğimiz ateşkes anlaşmasının gerçekleşmesine yardımcı olmayacağını söyleyebilirim." yanıtını verdi.

"İsrail bölgede ne yaparsa yapsın ABD'nin yine de destek verip vermeyeceği" şeklindeki soruya ise Singh, İsrail'e, açık şekilde kendisini savunması için destek olmak ve aynı zamanda ABD güçlerini korumak amacıyla bölgede olduklarını söylemekle yetindi.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.