Pentagon\'dan Yeni UFO Belgeleri

08.05.2026 17:47
Pentagon, UAP ile ilgili yeni belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Gizlilik kaldırıldı, 162 belge erişime açıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) ve "Tanımlanamayan Hava Fenomeni"ne (UAP) ilişkin yeni belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

Pentagon'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda "Tanımlanamayan Hava Fenomeni" (UAP) ile ilgili devlet dosyalarının tespit edilmesi ve gizlilik derecesinin kaldırılmasına ilişkin sürecin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada söz konusu sürecin, Pentagon'un yanı sıra Beyaz Saray, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Enerji Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) öncülüğünde yürütüldüğü belirtildi.

Gizliliği kaldırılmış dosyalara herhangi bir güvenlik izni gerekmeksizin "WAR.GOV/UFO" sitesinden erişime açık olduğu kaydedilen açıklamada, sürece ilişkin ek dosyaların Pentagon tarafından kademeli olarak yayımlanacağı açıklandı.

Bakanlığın ilgili sitesinde yayımlanan 162 belgelik ilk seri, soruşturma kayıtları, görgü tanığı ifadeleri ve kamuya açık raporları içeriyor.

Kaynak: AA

