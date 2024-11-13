Pentagon, Gazze'ye Yardım İçin İsrail'e Baskı Yapacak - Son Dakika
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Pentagon, Gazze'ye Yardım İçin İsrail'e Baskı Yapacak

ABD Savunma Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail ile görüşmelere devam edecek.

13.11.2024 11:49
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, basın toplantısında, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşlarıyla görüştüğünü söyledi.

Görüşmede Austin'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın önemini vurguladığını aktaran Ryder, bu konuda ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Ryder, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanmasını talep eden ve Austin tarafından imzalanan mektupta belirtilen tedbirleri yerine getirmek için çabaladığını belirtti.

Daha fazlasının yapılması gerektiğine dikkati çeken Ryder, "Ayağımızı gaz pedalından çekmeyeceğiz. İsrailli ortaklarımızla konuşmaya devam edeceğiz ve bir artış görmeye devam edeceğimizi umuyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta, Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etmişti.

ABD'li bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini, aksi durumda ABD Başkanı Joe Biden'ın şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pentagon, Gazze'ye Yardım İçin İsrail'e Baskı Yapacak - Son Dakika

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