Pentagon İran Saldırılarında 3. Amerikan Askerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pentagon İran Saldırılarında 3. Amerikan Askerini Açıkladı

21.07.2026 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pentagon, İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden 3. Amerikalı askerin kimliğini paylaştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 3'üncü Amerikan askerinin kimliğini paylaştı.

Pentagon, İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden 3'üncü ABD askerinin North Carolina eyaletinden 30 yaşındaki Çavuş Michael Emmanuel Swinton olduğunu bildirdi.

Swinton'ın Irak'ın Erbil vilayetinin Soran ilçesinde bulunan ABD'nin Harir Askeri Üssü'ne pazar günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği belirtilirken "ölümünün koşulları" hakkında bilgi verilmedi.

Aynı saldırıda, bir ABD askeri de hafif yaralanmış ve tıbbi tedavi altına alınmıştı.

Pentagon kayıtlarına göre Swinton, North Carolina'daki Fort Bragg'da bulunan 108. Hava Savunma Topçu Tugayı'na bağlı 55. Hava Savunma Topçu Alayı'nın 2. Taburu'nun D Bataryası'nda görev yapıyordu.

Pentagon tarafından kimlikleri açıklanan iki ABD askeri cumartesi günü Ürdün'de hayatını kaybetmişti.

İran ile savaşta ölen ABD askeri sayısı 17'ye yükseldi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pentagon, 2 askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

CENTCOM, Irak'ta da 18 Temmuz'da İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Irak'taki olayla birlikte ABD ve İsrail'in şubatta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıkmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon İran Saldırılarında 3. Amerikan Askerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti
Fatih’te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2’si polis 3 yaralı Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı
Şişli’de yol kenarındaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu Şişli'de yol kenarındaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu
Güney Afrika’da bir haftalık güvenlik operasyonlarında 17 bin 583 kişi gözaltına alındı Güney Afrika'da bir haftalık güvenlik operasyonlarında 17 bin 583 kişi gözaltına alındı
Özel, “Çağrı heyeti“ başkanlığına Murat Karayalçın’ı önerdi Özel, "Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçın'ı önerdi

18:42
Fenerbahçe, Galatasaray’ın en golcü ismini transfer etti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti
18:37
Trump: Husiler, Kızıldeniz’i kapatırsa icabına bakarız
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız
18:35
Bodrum’da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
18:15
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’de istifa dalgası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası
18:11
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
17:53
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 19:09:19. #7.13#
SON DAKİKA: Pentagon İran Saldırılarında 3. Amerikan Askerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.